Корейским дипломатам направлена нота из-за инцидента в небе над Японским морем

В ВКС России действия южнокорейских истребителей назвали "воздушным хулиганством"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия направила ноту военному атташе Южной Кореи в связи с "неправомерными и опасными" действиями южнокорейских истребителей над Японским морем, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

Ранее 23 июля южнокорейские военные заявили, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство Республики Корея над Японским морем в районе группы островов Лианкур. Япония, которая считает эту территорию своей, выразила протест в связи с инцидентом Москве и Сеулу.

В Минобороны России эти обвинения отвергли. Там заявили, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. По словам Кобылаша, южнокорейские пилоты при этом не открывали предупредительный огонь, иначе получили бы "адекватный ответ".

Ссылаясь на данные объективного контроля, командующий заявил, что российские бомбардировщики строго следовали заданному режиму полета и воздушное пространство Южной Кореи или Японии не нарушали. "Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км", - сказал он. В сявзи с этим действия южнокорейских летчиков он предложил считать "воздушным хулиганством".

Во вторник самолеты дальней авиации ВКС России и ВВС Китая провели первое совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В группе было четыре стратегических бомбардировщика - два Ту-95МС и два "Хун-6к". Они прошли над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. По данным Кобылаша, за это время авиагруппу 11 раз сопровождали иностранные истребители.