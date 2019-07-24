МИД Германии выразил беспокойство из-за убийства активистки Елены Григорьевой

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что правительство Германии очень обеспокоено убийством в России активистки Елены Григорьевой.

"Мы ждем ясности по поводу того, было ли убийство госпожи Григорьевой связано с ее деятельностью в сфере прав ЛГБТ", - сказал Бургер. Он отметил, что женщине неоднократно поступали угрозы.

Оппозиционную активистку Елену Григорьеву (1979 года рождения) обнаружили мертвой 21 июля у одного из домов по улице Пулковской. На теле женщины было много ножевых ранений.

По факту убийства главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело.

Пресс-служба главка МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что Григорьева неоднократно сообщала в полицию о поступавших угрозах. Однако, как отмечается, они не касались ее жизни и носили бытовой характер.

По данным правозащитника Динара Идрисова, убитая была активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений. Он отметил, что в последнее время Григорьева "становилась жертвой насилия, ей неоднократно угрожали убийством". Идрисов добавил, что активистка и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, "но заметной реакции полицейских не было".