И.о. гендиректора МАГАТЭ стал экс-представитель Румынии при этой организации

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший представитель Румынии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель бюро гендиректора агентства по вопросам координации Корнел Феруцэ назначен исполняющим обязанности гендиректора организации, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет Управляющих МАГАТЭ назначил Феруцэ и.о. Гендиректора. Феруцэ был ближайшим помощником покойного Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений. Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать", - написал Ульянов в твиттере.

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, умер на 73-м году жизни 22 июля.

Предполагается, что процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.