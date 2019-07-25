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Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в сознание

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Белорусский дипломат Александр Поганшев, получивший тяжелые огнестрельные ранения в Турции, пришел в сознание, сообщил посол Белоруссии этой стране Андрей Савиных.

"Экстренная операция прошла успешно, наш сотрудник находится в реанимационной палате, сегодня в обед он пришел в сознание и с ним смогла увидеться супруга. Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают", - сказал Савиных, его слова приводит госагентство БелТА.

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При этом посол отметил помощь, "быструю и искреннюю реакцию турецких властей на всех уровнях, включая самый высокий".

Наряду с этим Савиных констатировал, что некоторые публикации, в основном с подачи ряда турецкий СМИ, "к сожалению, начинают обрастать домыслами, не имеющими отношения к реальности", и призвал журналистов "к сдержанности и благоразумию".

В среду советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Поганшев получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре. По предварительным данным турецкого МИД, преступник - психически неуравновешенный местный житель, бывший военный - совершил нападение на бытовой почве. После нападения он покончил с собой.

Турция Белоруссия

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