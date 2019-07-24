В Турции тяжело ранили белорусского дипломата

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Советник посольства Белоруссии в Турции получил огнестрельные ранения после нападения психически неуравновешенного бывшего военнослужащего, дипломат находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщил агентству "Интерфакс" начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Советник белорусского посольства при возвращении домой получил огнестрельные ранения. В настоящий момент находится в тяжелом состоянии в лечебном учреждении в Турции", - сказал Глаз.

По предварительной информации, в белорусского дипломата стрелял психически неуравновешенный бывший военнослужащий.

Представитель МИД также подчеркнул, что раненому белорусскому дипломату оказывается вся необходимая помощь.

Ранее газета Daily Sabah сообщила, что советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре. О причине трагического инцидента не сообщается.

Дипломат доставлен в больницу и помещен в палату интенсивной терапии.

Выстреливший в Поганшева человек - бывший военный, после нападения он совершил самоубийство, отмечает турецкая пресса.