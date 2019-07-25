В Анкаре исключили политический мотив в инциденте с белорусским дипломатом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Анкары Васип Сахин заявил, что в нападении на белорусского дипломата Александра Поганшева не было политического мотива, сообщает в среду газета Hürriyet.

"Наши полицейские расследуют инцидент во всех возможных аспектах. По предварительным данным, нападение не связано с политикой. Однако расследование пока продолжается", - сказал Сахин.

Губернатор подтвердил, что нападавшим был отставной полковник, проживавшим с Поганшевым в одном доме. По его словам, причиной инцидента стал некий спор.

Сейчас белорусский дипломат находится в больнице, где ему проводят операцию.

"Не могу пока сказать ничего, так как врачи еще не вышли из операционной", - заявил газете Сахин.

Советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.