Поиск

В Анкаре исключили политический мотив в инциденте с белорусским дипломатом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Анкары Васип Сахин заявил, что в нападении на белорусского дипломата Александра Поганшева не было политического мотива, сообщает в среду газета Hürriyet.

"Наши полицейские расследуют инцидент во всех возможных аспектах. По предварительным данным, нападение не связано с политикой. Однако расследование пока продолжается", - сказал Сахин.

Губернатор подтвердил, что нападавшим был отставной полковник, проживавшим с Поганшевым в одном доме. По его словам, причиной инцидента стал некий спор.

Сейчас белорусский дипломат находится в больнице, где ему проводят операцию.

"Не могу пока сказать ничего, так как врачи еще не вышли из операционной", - заявил газете Сахин.

Советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.

ТУрция Белоруссия

Новости по теме

Новости

На Украине обработали 99,76% протоколов на выборах в Раду

В Турции тяжело ранили белорусского дипломата

В Европу снова пришла аномальная жара

Джонсон сделал свои первые назначения на посту премьера Великобритании

Что произошло за день: среда, 24 июля

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Власти Малайзии не поверили выводам стран Запада о вине России в крушении MH17

Власти Малайзии не поверили выводам стран Запада о вине России в крушении MH17

Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Королева Великобритании приняла отставку Мэй с поста премьер-министра

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');