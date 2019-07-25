Завершена передача Турции первой партии российских С-400

Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 на авиабазе в Анкаре Фото: Zuma\TАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В четверг завершены поставки компонентов российской системы С-400 в рамках первого этапа выполнения контракта, сообщило министерство обороны Турции, опубликовав фотографию прибытия на авиабазу Мюртед под Анкарой очередного самолета Ил-76МД.

"Передача первой партии компонентов систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 завершена в четверг", - заявили в Минобороны Турции.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara"ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır. pic.twitter.com/XK4RN2VB17 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 июля 2019 г.

По имеющимся данным, в четверг на авиабазу Мюртед прибыл последний на этом этапе, 30-й по счету российский транспортный самолет с компонентами С-400.

В пресс-службе Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России подтвердили завершение передачи первой партии систем, отметив, что остальная часть будет поставлена в соответствии с согласованным сторонами графиком.

Эксперты считают, что первый этап мог включать поставку в Турцию двух дивизионов С-400. Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

Транспортные самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставкамипродолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 году.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.