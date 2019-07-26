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Помпео призвал Турцию не разворачивать С-400

Этот вариант госсекретарь США назвал предпочтительным, но не исключил и санкции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - США предпочитают, чтобы власти Турции не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но допускают и введение санкций против Анкары, заявил в интервью Bloomberg госсекретарь Майк Помпео.

"Возможно, последуют ещё санкции, но честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй", - сказал он.

Агентство считает, что это заявление говорит о смягчении позиции США. Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться от поставок С-400. Это может быть попыткой Вашингтона найти компромисс с Анкарой по вопросу об С-400, отмечается в публикации Bloomberg.

Помпео отказался комментировать сообщения СМИ, согласно которым сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры по теме С-400 с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В них утверждалось, что Грэм предложил Турции не развертывать С-400 в обмен на отказ США от введения санкций и на готовность американской стороны заключить соглашение о свободной торговле.

В четверг, 25 июля, РФ завершила поставки Турции первой партии компонентов для С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах завершить развертывание российских ЗРС к апрелю 2020 года.

Спор США и Турции вокруг С-400

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. В Вашингтоне и в командовании силами НАТО выступают против этой сделки, указывая на несовместимость российских ЗРК с вооружениями НАТО. В США считают, что Россия сможет использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за приобретение у РФ С-400. США уже исключили турецких военных из программы подготовки к полетам на истребителях F-35 и пообещали отказаться от поставок Турции этих самолетов.

США Турция РФ С-400

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