Моряков с задержанного Украиной российского танкера отпустили

В пресс-службе Татьяны Москальковой сообщили, что десятерых россиян везут в Молдавию для дальнейшей отправки в Москву

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экипаж задержанного на Украине судна отправляется домой, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко.

"Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле", - сказал Голенко.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что десять россиян с борта танкера Neyma отпущены без предъявления обвинений.

"Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что десяти членам экипажа - российским гражданам - не было предъявлено обвинений. Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдавии, а оттуда они вылетят в Москву", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена РФ.

Ранее издание Strana.ua со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщило, что "моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу... При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя". "Что чисто юридически не мешает им выехать с Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют", - говорилось в материале издания.

Пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера Neyma, который, по данным СБУ, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сейчас танкер носит название NIKA SPIRIT, он бы переименован после инцидента в Керченском проливе.