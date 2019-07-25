Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.

Экипаж российского судна пересек границу Молдавии, откуда позже вылетит в Россию.

Ранее в четверг СБУ сообщило о задержании танкера Neyma из-за его участия в Керченском инциденте: в ноябре 2018 года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля, это грузовое судно перекрыло движение по Керченскому проливу.

СБУ будет ходатайствовать об аресте танкера. Экипаж, который состоит из 10 россиян, допросили и отпустили, обязав являться на допросы. Покидать страну им не запрещали.

Позже в СБУ уточнили, что экипаж танкера не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания россиян не было.