Экс-министр обороны Грузии задержан по обвинению в попытке госпереворота

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили в четверг задержан в Тбилиси, сообщил представитель этой политической силы Губаз Саникидзе.

По его словам, Окруашвили задержали, когда тот ехал в офис партии. Ему предъявили обвинения по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня.

В МВД Грузии подтвердили, что Окруашвили задержан, и добавили, что всего по этому делу задержаны 17 человек.

Июньские беспорядки в Тбилиси спровоцировал инцидент в грузинском парламенте с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера. Позже прокуратура Грузии расценила эти события как попытку государственного переворота.