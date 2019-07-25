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Экс-министр обороны Грузии задержан по обвинению в попытке госпереворота

Экс-министр обороны Грузии задержан по обвинению в попытке госпереворота
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили в четверг задержан в Тбилиси, сообщил представитель этой политической силы Губаз Саникидзе.

По его словам, Окруашвили задержали, когда тот ехал в офис партии. Ему предъявили обвинения по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня.

В МВД Грузии подтвердили, что Окруашвили задержан, и добавили, что всего по этому делу задержаны 17 человек.

Июньские беспорядки в Тбилиси спровоцировал инцидент в грузинском парламенте с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера. Позже прокуратура Грузии расценила эти события как попытку государственного переворота.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия

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