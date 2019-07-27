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Экс-министру Окруашвили предъявили обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывшему министру обороны Грузии и лидеру оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили в субботу предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня.

Как сообщил журналистам адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, обвинение предъявлено по ч. 1 и статьи 225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).

"Формулировка обвинения такова, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие, и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента", - сказал адвокат.

Чабашвили не считает твердыми доказательствами видеокадры, на которых видно, как Окруашвили вместе с другими лицами предположительно пытается прорвать кордон полиции и попасть в здание парламента. Также он не считает убедительными показания свидетелей, которые, по его словам, являются сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Чабашвили, Окруашвили полностью отрицает свою вину. При этом адвокат намерен настаивать, чтобы суд оставил Окруашвили на свободе.

В минувший четверг Окруашвили был задержан.

Несколько дней назад он внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

Июньские беспорядки в Тбилиси спровоцировал инцидент в грузинском парламенте с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера. Позже прокуратура Грузии расценила эти события как попытку государственного переворота.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Ираклий Окруашвили

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