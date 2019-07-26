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США не откажутся от переговоров с КНДР из-за пуска ракет Пхеньяном

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты по-прежнему намерены вести переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации, несмотря на запуск двух ракет малой дальности Пхеньяном, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Bloomberg Television.

"Мы по-прежнему убеждены, что есть дипломатический путь, переговорное решение этого вопроса", - сказал глава Госдепа.

По его мнению, запуск ракет был элементом переговорной тактики Северной Кореи. "Все пытаются подготовиться к переговорам и создать рычаги давления и создать риск для другой стороны", - считает Помпео. При этом американский госсекретарь усомнился в том, что это событие заставит президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном.

Помпео также заявил, что не обеспокоен задержкой переговоров на рабочем уровне между представителями США и КНДР, которые должны были начаться в середине июля. По его мнению, обе стороны должны провести достаточно обсуждений до того, как встретятся и проведут "продуктивный диалог".

"Президент Трамп был невероятно последователен здесь: мы хотим, чтобы дипломатия работала. Если это займет еще две или четыре недели, так тому и быть", - сказал госсекретарь США.

Южнокорейское военное командование сообщило в четверг, что с восточного побережья КНДР были запущены две ракеты малой дальности.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Во время встречи лидеры договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне, которые застопорились после провального второго саммита во Вьетнаме в феврале.

США КНДР

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