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В Сеуле заявили о пуске двух ракет в КНДР

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Северной Корее провели пуск двух ракет с восточного побережья, сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Изначально поступили данные об одном пуске, а позже - о втором.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи КНДР "выпустило один неопознанный снаряд в 5:34 (23:34 по Москве), а другой - в 5:57 (23:57 по московскому времени) из районов города Вонсана в Восточное море (Японское море - ИФ), и они пролетели около 430 километров".

"Наши военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, сохраняя при этом боеготовность", - отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Собеседники добавили, что южнокорейские и американские разведывательные органы анализируют, какого типа снаряды были запущены.

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В свою очередь CNN после сообщений о первом пуске сообщил со ссылкой на первоначальные оценки американских военных, что речь, скорее всего, идет о ракете малой дальности. Похожие испытания КНДР провела в мае 2019 года, напоминает телеканал. Речь тогда шла именно о таких ракетах, и их испытание не было воспринято как нарушение резолюций СБ ООН.

КНДР Южная Корея

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