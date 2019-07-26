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КНДР назвала запуск ракет предупреждением воинственным элементам Южной Кореи

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - КНДР провела запуск двух ракет в четверг, чтобы продемонстрировать силу и предупредить "воинственных элементов" Южной Кореи, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении говорится, что пуски ракет стали ответом на ввоз в Южную Корею "ультрасовременного наступательного вооружения" и форсирование военных маневров. Подчеркивается, что лидер КНДР Ким Чен Ын организовал и руководил запуском тактического управляемого оружия 25 июля. Он также потребовал от Сеула прекратить ввоз современных вооружений и военные маневры и немедленно вернулся к "правильной позиции, которую принял в апреле и сентябре прошлого года".

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея "вынуждена непрерывно разрабатывать" новые системы вооружений из-за "потенциальных и прямых угроз" со стороны Южной Кореи. По его словам, разработка и владение таким вооружением имеет "эпохальное значение" для развития вооруженных сил КНДР и обеспечения безопасности государства.

Южнокорейское военное командование сообщило в четверг, что с восточного побережья КНДР были запущены две ракеты малой дальности.

В Вашингтоне запуск ракет назвали элементом переговорной тактики Северной Кореи, отметив, что по-прежнему намерены вести с КНДР переговоры по денуклеаризации.

США КНДР Южная Корея

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