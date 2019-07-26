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Признанный нежелательным "Атлантический совет" готов продолжать сотрудничество с РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Атлантический совет" (Atlantic Council of the United States) нацелен на продолжение сотрудничества с Россией, несмотря на его признание в РФ нежелательной организацией, сообщается в пятницу в твиттере совета.

"Атлантический совет" привержен взаимодействию с Россией, и мы будем продолжать продвигать нашу миссию совместной работы с друзьями и союзниками для решения глобальных проблем в соответствии с нашими основополагающими ценностями", - отмечается в сообщении.

"Мы и впредь будем непоколебимым голосом за лучшую Россию и будущее ее граждан", - подчеркнули в "Атлантическом совете".

Генпрокуратура России накануне признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации "Атлантический совет". По оценке Генпрокуратуры, ее деятельность дпредставляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Организация является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Совет управляет десятью региональными центрами и программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия. Председателем организации до 2018 года был посол США в России Джон Хантсман.

Атлантический совет Россия

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