"Европейский фонд за демократию" признан в РФ нежелательной организацией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Бельгийский "Европейский фонд за демократию" (European Endowment for Democracy) внесен в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, сообщает Генпрокуратура РФ.

" Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

ЕФД стал 20-й такой организацией.

В надзорном ведомстве отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

Как сообщается на сайте фонда, ЕФД - независимая организация, предоставляющая гранты. Фонд был создан в 2013 году Европейским союзом (ЕС) и государствами-членами ЕС "в качестве автономного международного целевого фонда для содействия развитию демократии в государствах Европейской политики соседства (страны Восточного партнерства, Ближнего Востока и Северной Африки), на Западных Балканах, в Турции, а также за их пределами.