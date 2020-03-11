Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

"Европейский фонд за демократию" признан в РФ нежелательной организацией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Бельгийский "Европейский фонд за демократию" (European Endowment for Democracy) внесен в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, сообщает Генпрокуратура РФ.

" Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

ЕФД стал 20-й такой организацией.

В надзорном ведомстве отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

Как сообщается на сайте фонда, ЕФД - независимая организация, предоставляющая гранты. Фонд был создан в 2013 году Европейским союзом (ЕС) и государствами-членами ЕС "в качестве автономного международного целевого фонда для содействия развитию демократии в государствах Европейской политики соседства (страны Восточного партнерства, Ближнего Востока и Северной Африки), на Западных Балканах, в Турции, а также за их пределами.

Генпрокуратура РФ

Новости по теме

Новости

Совет Федерации принял законопроект о поправке в Конституцию

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Вице-спикер Думы Толстой сел на карантин

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Володин увидел в поправке о президентских сроках перспективу развития страны

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');