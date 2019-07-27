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США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е

США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е
Россиянин Александр Винник (слева)
Фото: Reuters

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В США подан гражданский иск на $110 млн против закрытой интернет-биржи криптовалют ВТС-е и россиянина Александра Винника, экстрадиции которого из Греции добиваются Штаты.

В иске, датированным 25 июля, речь идет о нарушении закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act), сообщает агентство Bloomberg. По данным прокуратуры США, на бирже ВТС-е люди по всему миру участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами анонимно, что противоречит американским законам.

При этом Винник, считают в США, участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не предпринял попыток зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом.

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США. По данным американской стороны, россиянин использовал BTC-e и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум 4 млрд долларов, используя биткоины, считает американское следствие.

Запросы на экстрадицию Винника из Греции направляли Россия и Франция. Окончательное решение о выдаче Винника одной из претендующих на экстрадицию стран остается за министерством юстиции Греции.

Винник вину не признает.

Александр Винник Греция США

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