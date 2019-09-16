Москалькова заявила, что россияне попадают в беду во всех странах мира

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Граждан РФ приходится выручать из трудных жизненных ситуаций по всему миру. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, "нет ни одного государства", где бы россияне не попадали в беду. "Мы сегодня заключаем двусторонние соглашения, что позволяет помогать выручать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказала Москалькова, выступая в Российском государственном университете в понедельник, 16 сентября.

Наибольшие трудности, которые могут возникнуть у российских граждан, по словам Москальковой, - это лишение свободы. В этой связи она вспомнила Марию Бутину, которую обвинили в "конспиративной деятельности" в пользу РФ в США и отправили в тюрьму, и задержанного в Греции по запросу Соединенных Штатов Александра Винника, которого подозревают в отмывании денег.

"В этом случае омбудсмен, взаимодействуя с таким же омбудсменом другой страны, может добиться очень многого, во взаимодействии с МИД, спецслужбами, чтобы помочь человеку", - сказала Москалькова.