Поиск

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Его мотивы до сих пор неясны

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии
Журналист напротив дома Сантино Уильям Леган, стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Стрелком, который открыл огонь по людям на фестивале Чеснока в Калифорнии, оказался 19-летний Сантино Уильям Леган. Его имя назвал шеф полиции города Гилрой, где проходил фестиваль, Скот Смайзи. Мотивы стрелявшего полиция еще не установила, передает Fox News.

За четыре дня до стрельбы в инстаграме был создан аккаунт на имя Легана. В двух постах, опубликованных там незадолго до нападения, была критика фестиваля Чеснока как бессмысленных затрат и как способа привлечь толпы белых из Силиконовой долины и метисов, передает CNN, уточняя, что автор постов использовал лексику, характерную для сторонников идеи превосходства белой расы.

Установлено, что Леган 9 июля купил в Неваде боевое оружие, похожее по типу на АК-47, заявил генпрокурор штата Калифорнии Хавьер Бесерра. По его словам, законы Калифорнии запрещают покупать и ввозить в штат оружие такого типа.

Владелец магазина оружия Big Mike's Guns and Ammo, в котором Леган купил винтовку, заверил, что в момент покупки мужчина выглядел нормально и не вызвал никаких опасений, иначе бы ничего ему не продали. Торговец выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

В минувшее воскресенье Леган прошел на территорию ежегодного фуд-фестиваля в Гилрое, предположительно, прорезав сетку заграждения, и начал стрелять по людям. Погибли три человека, в том числе шестилетний мальчик и 13-летняя девочка. Еще 12 человек получили ранения. Стрелявшего убили полицейские.

США Калифорния Невада Гилрой

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Отравление Сергея Скрипаля

Конгрессмены призвали Трампа ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

Не менее трех человек стали жертвами стрельбы на фуд-фестивале в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');