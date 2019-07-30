Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Его мотивы до сих пор неясны

Журналист напротив дома Сантино Уильям Леган, стрелявшего на фестивале в Калифорнии Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Стрелком, который открыл огонь по людям на фестивале Чеснока в Калифорнии, оказался 19-летний Сантино Уильям Леган. Его имя назвал шеф полиции города Гилрой, где проходил фестиваль, Скот Смайзи. Мотивы стрелявшего полиция еще не установила, передает Fox News.

За четыре дня до стрельбы в инстаграме был создан аккаунт на имя Легана. В двух постах, опубликованных там незадолго до нападения, была критика фестиваля Чеснока как бессмысленных затрат и как способа привлечь толпы белых из Силиконовой долины и метисов, передает CNN, уточняя, что автор постов использовал лексику, характерную для сторонников идеи превосходства белой расы.

Установлено, что Леган 9 июля купил в Неваде боевое оружие, похожее по типу на АК-47, заявил генпрокурор штата Калифорнии Хавьер Бесерра. По его словам, законы Калифорнии запрещают покупать и ввозить в штат оружие такого типа.

Владелец магазина оружия Big Mike's Guns and Ammo, в котором Леган купил винтовку, заверил, что в момент покупки мужчина выглядел нормально и не вызвал никаких опасений, иначе бы ничего ему не продали. Торговец выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

В минувшее воскресенье Леган прошел на территорию ежегодного фуд-фестиваля в Гилрое, предположительно, прорезав сетку заграждения, и начал стрелять по людям. Погибли три человека, в том числе шестилетний мальчик и 13-летняя девочка. Еще 12 человек получили ранения. Стрелявшего убили полицейские.