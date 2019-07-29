Поиск

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Эволюция очень опасного для человека гриба, влияние психологических травм на генетику и как выживает неумирающий пень

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Один из самых опасных для человека грибов, Candida auris, эволюционирует в сторону большей устойчивости к повышенным температурам из-за глобального потепления. Это может привести к тому, что главная природная защита человека против грибов - постоянно высокая температура тела - перестанет действовать. Чаще всего им заражаются в больницах, где обитают наиболее устойчивые к лекарствам возбудители заболеваний.

- Американские ученые показали, что восприятие эмоций не является универсальным — оно зависит от того, какие концепты эмоциональных состояний существуют у каждого человека, причем как на перцептивном, так и на нейрокогнитивном уровне. В своем исследовании психологи попросили добровольцев оценить шесть базовых эмоций (грусть, радость, страх, отвращение, удивление и злость) по внешним признакам, а также по ощущениям, которые с ними связаны, а затем проследили за тем, как различные эмоции активируют зоны мозга, которые отвечают за их восприятие.

- Ученые описали физиологию неумирающего пня новозеландского дерева каури. Они пришли к выводу, что корни растущих деревьев каури и пня где-то привились друг на друга. Возможно, это произошло в то время, когда когда пень еще был растущим деревом. Либо близко растущие каури могли таким образом адаптироваться к тесноте, расширить свою корневую систему и получить доступ к дополнительным источникам воды и питательных веществ. Такая "древесная корневая сеть", с одной стороны, может помочь деревьям выжить во время засухи, с другой - в ней возникает повышенный риск распространения патогенов.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Ученые обнаружили новое состояние двухслойного графена, в котором он обладает магнитными свойствами, причем является редким типом ферромагнетика. Графен и раньше делали магнитным, но до этого подобное достигалось за счет включения неоднородностей или наличия сильного взаимодействия с подложкой из магнитного материала, в то время как в новой работе это не так. Также, несмотря на то, что генерируемое таким графеном магнитное поле весьма мало, оно может найти применение, например, в области записи информации, ведь малое поле означает возможность очень плотного расположения магнитных битов, которые не будут влиять друг на друга.

- Голод, война и тяжелые психологические травмы, несомненно, меняют людей, которые их пережили. Но могут ли эти изменения передаваться по наследству? В этом вопросе разбирался N+1.

- N+1 рассказал о жизни выдающейся ученой Марии Склодовской-Кюри: как она открыла естественную радиоактивность веществ, получила две Нобелевские премии в разных областях и спасла сотни жизней во время Первой мировой войны.

- Все мы можем сориентироваться в районе, в котором живем. А что если увеличить масштаб? Знаете ли вы, где заканчивается Солнечная система, сколько рукавов в нашей Галактике и что такое "Великая стена Слоуна"? Узнать, не заблудитесь ли вы во Вселенной, можно с помощью теста.

- Дом, построенный на крови, - это не просто образное выражение, а, возможно, будущее строительства. N+1 рассказал, какими бывают композиты из крови и могут ли они одержать верх над синтетическими полимерами.

- Если вы давно мечтаете о научной лаборатории в своем доме, то вам пригодится этот партнерский материал N+1: в нем вы узнаете, как собрать простейшую биологическую лабораторию за пределами научного института или фармкомпании, узнаете все о расходниках, приборах и реактивах.

N+1 Дайджест

Новости по теме

Новости

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

Не менее трех человек стали жертвами стрельбы на фуд-фестивале в США

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Не менее 11 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в США

Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

СМИ сообщили о планах Трампа уволить главу Национальной разведки

Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');