Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Эволюция очень опасного для человека гриба, влияние психологических травм на генетику и как выживает неумирающий пень

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Один из самых опасных для человека грибов, Candida auris, эволюционирует в сторону большей устойчивости к повышенным температурам из-за глобального потепления. Это может привести к тому, что главная природная защита человека против грибов - постоянно высокая температура тела - перестанет действовать. Чаще всего им заражаются в больницах, где обитают наиболее устойчивые к лекарствам возбудители заболеваний.

- Американские ученые показали, что восприятие эмоций не является универсальным — оно зависит от того, какие концепты эмоциональных состояний существуют у каждого человека, причем как на перцептивном, так и на нейрокогнитивном уровне. В своем исследовании психологи попросили добровольцев оценить шесть базовых эмоций (грусть, радость, страх, отвращение, удивление и злость) по внешним признакам, а также по ощущениям, которые с ними связаны, а затем проследили за тем, как различные эмоции активируют зоны мозга, которые отвечают за их восприятие.

- Ученые описали физиологию неумирающего пня новозеландского дерева каури. Они пришли к выводу, что корни растущих деревьев каури и пня где-то привились друг на друга. Возможно, это произошло в то время, когда когда пень еще был растущим деревом. Либо близко растущие каури могли таким образом адаптироваться к тесноте, расширить свою корневую систему и получить доступ к дополнительным источникам воды и питательных веществ. Такая "древесная корневая сеть", с одной стороны, может помочь деревьям выжить во время засухи, с другой - в ней возникает повышенный риск распространения патогенов.

- Ученые обнаружили новое состояние двухслойного графена, в котором он обладает магнитными свойствами, причем является редким типом ферромагнетика. Графен и раньше делали магнитным, но до этого подобное достигалось за счет включения неоднородностей или наличия сильного взаимодействия с подложкой из магнитного материала, в то время как в новой работе это не так. Также, несмотря на то, что генерируемое таким графеном магнитное поле весьма мало, оно может найти применение, например, в области записи информации, ведь малое поле означает возможность очень плотного расположения магнитных битов, которые не будут влиять друг на друга.

- Голод, война и тяжелые психологические травмы, несомненно, меняют людей, которые их пережили. Но могут ли эти изменения передаваться по наследству? В этом вопросе разбирался N+1.

- N+1 рассказал о жизни выдающейся ученой Марии Склодовской-Кюри: как она открыла естественную радиоактивность веществ, получила две Нобелевские премии в разных областях и спасла сотни жизней во время Первой мировой войны.

- Все мы можем сориентироваться в районе, в котором живем. А что если увеличить масштаб? Знаете ли вы, где заканчивается Солнечная система, сколько рукавов в нашей Галактике и что такое "Великая стена Слоуна"? Узнать, не заблудитесь ли вы во Вселенной, можно с помощью теста.

- Дом, построенный на крови, - это не просто образное выражение, а, возможно, будущее строительства. N+1 рассказал, какими бывают композиты из крови и могут ли они одержать верх над синтетическими полимерами.

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