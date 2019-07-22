Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Восприятие эротики мужчинами и женщинами, почему многие птицы поют на рассвете и сколько сейчас может стоить поддельная внеземная съемка

Зрительный образ, вызывающий активацию коры больших полушарий у мужчин и женщин Фото: Reuters

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Разница между мужчинами и женщинами может быть преувеличена - по крайней мере в том, что касается полового возбуждения. Во время него у мужчин, женщин и трансгендерных людей активируются в целом одни и те же участки мозга. Ученые из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка оценили различия в активации коры больших полушарий у мужчин и женщин во время просмотра эротики. Проявления возбуждения оценивали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Новое исследование оперирует надежно измеримыми параметрами - координатами участков мозга, особо активных при сексуальном возбуждении.

- В средней полосе России по утрам можно услышать представителей более 100 различных видов птиц. N+1 разобрался в гипотезах, которые могли бы объяснить, почему петухи и другие птицы предпочитают петь на рассвете.

- Ровно пятьдесят лет назад американская космическая экспедиция "Аполлон-11" отправилась к Луне, чтобы первый человек, астронавт Нил Армстронг, мог ступить на ее поверхность. Сегодня мало кто всерьез воспринимает конспирологическую версию о том, что американские астронавты якобы не летали на Луну, а кадры, запечатлевшие, как Армстронг и Базз Олдрин ходят по поверхности спутника Земли, были сняты в павильонах киностудий. Но можно ли сегодня, когда типичный смартфон по быстродействию и мощности превосходит бортовой компьютер "Аполлона", успешно подделать внеземную съемку? N+1 решил выяснить вместе со специалистом по спецэффектам, во сколько может обойтись поддельная внеземная съемка, если мы будем использовать современную технику.

- Европейские ученые выяснили, что у недоношенных детей ниже шансы найти романтического партнера, вступить в половой контакт и завести детей. При рождении раньше срока и с недостаточным весом у ребенка чаще наблюдаются нарушения развития и значительно повышается риск развития психических расстройств. Осложнения могут быть в дальнейшем связаны с нарушением социального взаимодействия в детском и подростковом возрасте, которые затем возникают и во взрослом возрасте, мешая формированию романтических связей.

- Загадочное явление квантовой запутанности впервые удалось заснять. Ученые получили первое в мире изображение запутанных фотонов в момент неопределенности их физических состояний. Квантовая запутанность - это феномен, при котором квантовые состояния нескольких частиц оказываются взаимосвязанными вне зависимости от расстояния между ними. В квантовой механике частицы одновременно являются и волнами без определенного положения в пространстве. Только когда появляется наблюдатель, системе приходится принять одно определенное квантовое состояние. Запутанные же частицы влияют на выбор состояния друг друга, даже если между ними больше тысячи километров.

- Сегодняшние космические аппараты преодолевают силу земного тяготения с помощью химического топлива и даже могут, использовав для разгона гравитационные маневры, выйти за пределы гелиосферы. По просьбе N+1 физик и писатель-фантаст Борис Штерн рассказал о том, как, не нарушая законов физики, можно было бы развить скорость, достаточную для путешествия к звездам.

- В понедельник в честь 220-летия со дня находки Розеттского камня N+1 предлагает читателям самим дешифровать египетскую письменность и даже попытаться разгадать несколько образцов египетской письменности.

- Ученые создали программу, которая самостоятельно находит представления математических констант, таких как e и π, в виде бесконечных цепных дробей. Сгенерированные выражения напоминают формулы, полученные математиком начала XX века Рамануджаном. Алгоритм получил название "Машина Рамануджана". Исследователи запустили специальный сайт, на котором предлагают всем желающим присоединиться к их работе.