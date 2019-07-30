Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 12 человек погибли в результате крушения небольшого военного самолета недалеко от пакистанского города Равалпинди, сообщает Associated Press.

По данным сотрудника государственной службы по чрезвычайным ситуациям 1122 Фарука Батта, как минимум 12 человек, в том числе два пилота, погибли в результате крушения. Всего в авиакатастрофе пострадали около 20 человек.

Собеседник агентства отметил, что спасательная операция на месте крушения продолжается. Не исключено, что число жертв вырастет, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Представители военных, в свою очередь, заявили, что среди погибших было пять военнослужащих.

По их словам, самолет армейской авиации выполнял обычный учебный полет, когда упал в деревне Мора Калу на окраине Равалпинди.

Местное телевидение показало пожар, вспыхнувший в жилом районе после крушения самолета.

Причина инцидента выясняется.