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Число погибших при крушении военного самолета в Пакистане выросло до 17 человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Военный самолет во время тренировочного полета врезался в жилые дома недалеко от пакистанского города Равалпинди, по меньшей мере 17 человек погибли, сообщает Associated Press.

Как заявили военные, в результате авиакатастрофы погибли пятеро военнослужащих, в том числе двое армейских пилотов, и не менее 12 гражданских лиц.

По данным официального представителя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарука Батта, еще 15 человек получили ранения.

"Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети", - заявил Батт.

Ранее сообщалось 12 погибших.

Спасательная операция на месте крушения продолжается. Не исключено, что число жертв вырастет, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Самолет армейской авиации выполнял обычный учебный полет, когда упал в деревне Мора Калу на окраине Равалпинди.

Местное телевидение показало пожар, вспыхнувший в жилом районе после крушения самолета.

Причина инцидента выясняется.

Пакистан

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