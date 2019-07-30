Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Новые санкции против России, нелегальные партнеры BlaBlaCar

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Американские сенаторы предложили новые санкции против России. Ограничения должны коснуться суверенного долга страны и стать наказанием за вмешательство в выборы. В подготовке санкций участвуют как демократы, так и республиканцы.

– В Госдуму поступила инициатива заблокировать BlaBlaCar из-за нелегалов. Общероссийское объединение пассажиров насчитало до трети нелегалов среди автоперевозчиков. BlaBlaCar вошел в перечень из более чем двухсот неблагонадежных сайтов.

– Движение по трассе "Сибирь" ограничено из-за паводка в Тулуне. Существует альтернативный маршрут проезда из Красноярска в Братск. Уровень воды превысил критический почти на два с половиной метра.

– Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда. Истцы считают, что Халид Шейх Мухаммед финансировал террористов, устроивший теракт. Обвиняемый надеется избежать смертной казни.