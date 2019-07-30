В Госдуму поступила инициатива заблокировать BlaBlaCar из-за нелегалов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагается блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, Общероссийское объединение пассажиров (ООП) уже направило в Госдуму письмо с соответствующей инициативой, сообщает во вторник газета "Известия".

"Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля", - говорится в публикации.

Издание ознакомилось с документом. В частности, в нем предлагается закрепить в действующем законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов с последующей возможностью их блокировки как ресурсов, которые "осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

По имеющимся у газеты данным, Общероссийское объединение пассажиров провело мониторинг и уже сформировало перечень из 229 сайтов, которые, как считают в ООП, торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. Среди них - BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связной.Трэвел" и многие другие, говорится в письме объединения в Госдуму.

В ООП отмечают, что в настоящее время в России примерно треть автобусных перевозчиков - нелегалы, сообщается в статье.

Инициатива Общероссийского объединения пассажиров будет рассмотрена в осеннюю сессию, заявил изданию первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В свою очередь опрошенные газетой эксперты предупредили, что появление механизма блокировки таких сервисов создаст риск монополизации рынка, а это приведет к подорожанию билетов, пишут "Известия".