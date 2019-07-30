Поиск

В Госдуму поступила инициатива заблокировать BlaBlaCar из-за нелегалов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагается блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, Общероссийское объединение пассажиров (ООП) уже направило в Госдуму письмо с соответствующей инициативой, сообщает во вторник газета "Известия".

"Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля", - говорится в публикации.

Издание ознакомилось с документом. В частности, в нем предлагается закрепить в действующем законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов с последующей возможностью их блокировки как ресурсов, которые "осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

По имеющимся у газеты данным, Общероссийское объединение пассажиров провело мониторинг и уже сформировало перечень из 229 сайтов, которые, как считают в ООП, торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. Среди них - BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связной.Трэвел" и многие другие, говорится в письме объединения в Госдуму.

В ООП отмечают, что в настоящее время в России примерно треть автобусных перевозчиков - нелегалы, сообщается в статье.

Инициатива Общероссийского объединения пассажиров будет рассмотрена в осеннюю сессию, заявил изданию первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В свою очередь опрошенные газетой эксперты предупредили, что появление механизма блокировки таких сервисов создаст риск монополизации рынка, а это приведет к подорожанию билетов, пишут "Известия".

BlaBlaCar Госдума

Новости по теме

Новости

Движение по трассе "Сибирь" ограничено из-за паводка в Тулуне

В СПЧ предложили пересмотреть практику жестких задержаний на массовых акциях

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Минюст оспорил постановление ЕСПЧ о выплате 15 тысяч евро сподвижнице Навального

Бывший замглавы ФСИН Коршунов осужден на 7 лет колонии за аферу с обувью

Бывший замглавы ФСИН Коршунов осужден на 7 лет колонии за аферу с обувью

Думе предложили перенести дату, с которой передача бездомных животных в приюты будет обязательной

Думе предложили перенести дату, с которой передача бездомных животных в приюты будет обязательной

Вице-премьер Акимов раскритиковал закон об иностранном капитале в "Яндексе" и Mail.ru

Вице-премьер Акимов раскритиковал закон об иностранном капитале в "Яндексе" и Mail.ru

Еще двое оппозиционеров арестованы за акцию 27 июля в Москве

Прощание с Кара-Мурзой-старшим состоится в среду в Сахаровском центре

Уровень бедности в РФ вырос в начале года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');