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Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Халид Шейх Мухаммед - один из организаторов атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года - готов выступить в суде и поддержать иск родственников погибших в результате теракта против Саудовской Аравии в обмен на то, что власти не будут добиваться для него смертной казни, сообщила The Wall Street Journal.

Как сообщила газета, такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Эр-Рияда компенсаций.

Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. В результате погибли более 3 тыс. человек.

Саудовская Аравия 11 сентября

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