Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Уволить мэра Киева захотел президент страны Владимир Зеленский

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук в среду в фейсбуке.

24 июля офис президента Украины попросил правительство внести представление на увольнение главы Киевской горадминистрации Кличко.

Сам Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" антиконституционно.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко.