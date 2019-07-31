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Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Россией о контроле над вооружениями, об этом он заявил в интервью телеканалу C-SPAN.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - заявил Трамп.

По словам президента США, сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости.

Он добавил, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом "сильно отстает".

Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями.

"Президент хочет эффективный контроль над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и нашим союзникам. Для достижения этой цели он пришел к выводу, что мы должны вести переговоры с Китаем и Россией", - заявил Болтон.

"Контроль над вооружениями может способствовать национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников", - заключил он.

США Россия Дональд Трамп

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