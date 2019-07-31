Что произошло за день: среда, 31 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Природные пожары в Сибири охватили 3 млн га. Президент РФ Владимир Путин подключил к тушению пожаров Минобороны РФ, будут задействованы 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что регистрируются единичные случаи превышения содержания вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров, они не критичны. В Росгидромете предупреждают, что ситуация с лесными пожарами с каждым годом будет все хуже.

- В России впервые за два года зафиксирована недельная дефляция. Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 23 по 29 июля составило 0,1%. До этого последний раз недельная дефляция наблюдалась в начале сентября 2017 года.

- Мэрия Москвы получила многочисленные заявки на проведение митингов 10 и 11 августа. Среди тех, кто подал заявки на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму - Елена Русакова, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава избирательного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, муниципальный депутат из Кунцева Денис Шендерович. Между тем члена Либертарианской партии Михаила Светова, которого задержали после переговоров по заявке на митинг 3 августа, отправили под арест на 30 суток за участие в несанкционированной акции 16 июля.

- В организме Алексея Навального не нашли отравляющих веществ. Исследование проводилось в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ранее врачи 64-й больницы диагностировали у оппозиционера аллергическую реакцию, а лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявляла о симптомах воздействия химического вещества. Общественная наблюдательная комиссия Москвы анонсировала проверку еды в спецприемнике, в котором содержится Навальный. Там также рассказали об отсутствии туалетов и плохих матрасах.

- "Роснефть" купила крупнейшего в Петербурге независимого топливного оператора. С приобретением "Петербургской топливной компании", включающей 141 заправку, компания сможет стать самым крупным игроком в северо-западном регионе. По данным "СПАРК-Интерфакс", "Роснефть" также стала стопроцентным владельцем ООО "Гатчинская нефтяная компания".

- Грузовой корабль "Прогресс МС-12" долетел до МКС за рекордное время. Полет продлился 3 часа 19 минут, предыдущий рекорд - 3 часа 21 минута.