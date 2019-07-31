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Ракета-носитель "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала к МКС
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-12" в среду стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент "Интерфакса" из российского Центра управления полетами (ЦУП).

В 15:10 по московскому времени "Союз-2.1а" оторвался от стартового стола площадки №31 Байконура.

Отделение третьей ступени от корабля состоялось в 15:19 по московскому времени. "Прогресс МС-12" выведен на орбиту.

Ожидается, что теперь корабль сделает два витка и в 18:35 по Москве состыкуется с МКС.

"Прогресс" должен доставить на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более 1 тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах.

В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа космической станции.

В настоящее время на МКС работают россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также астронавт из Италии Лука Пармитано.

Байконур МКС Союз

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