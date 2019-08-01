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США объявили главу МИД Ирана нелегитимным представителем своей страны

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа являются сигналом о том, что Вашингтон считает его нелегитимным представителем своей страны, а его деятельность - незаконной, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.

По его словам, США расценивают деятельность министра как санкционную, поэтому любые активы Зарифа в США будут заморожены, а его взаимодействие с американскими гражданами - ограничено. "Это очень важное решение, принятое президентом <...> оно сигнализирует о том, что мы считаем министра иностранных дел Джавада Зарифа нелегитимным представителем Ирана", - сказал Болтон.

Также советник неоднократно назвал Иран государственным спонсором терроризма. На уточняющий вопрос ведущего о том, считают ли США нелегитимным иранское правительство в целом, Болтон также ответил утвердительно.

Ранее Минфин США объявил, что вводит санкции против главы иранского МИДа. В свою очередь, Зариф заявил, что американские ограничительные меры не нанесут ему никакого ущерба, поскольку у него нет собственности и капиталов за пределами Ирана.

При этом Вашингтон вновь отложил введение санкций в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере.

Иран США Джон Болтон Мохаммад Джавад Зариф

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