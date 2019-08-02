Южная Корея подтвердила информацию о пусках северокорейских ракет

Ранее о возможном пуске объявили американские военные

Флаг КНДР Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея в пятницу выпустила неопознанные снаряды малой дальности у своего восточного побережья, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Согласно данным объединенного комитета начальников штабов, снаряды были выпущены в 2:59 (20:59 по Москве) и 3:23 (21:23 по Москве) из Юнхуна в провинции Хамгён-Намдо в Японское море.

Между тем высокопоставленный представитель правительства США заявил, что Вашингтон следит за ситуацией.

На прошлой неделе Северная Корея испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья, заявив, что она отправила "торжественное" предупреждение Южной Корее, которая планирует военные учения с США в этом месяце.

В среду КНДР запустила еще две такие ракеты. Однако в самом Пхеньяне оспорили оценку южнокорейских военных, заявив, что провели испытание новой системы запуска ракет.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее запускать баллистические ракеты любого рода.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности. В беседе с американскими журналистами он пояснил, что в данном случае "нет проблем", так как не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний. Трамп также добавил, что все еще планирует продолжать переговоры с КНДР.