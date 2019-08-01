КНДР под руководством Ким Чен Ына испытала новое "реактивное орудие"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея 31 июля испытала крупнокалиберное реактивное орудие нового типа, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его сообщению, испытаниями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Как утверждается, результат испытательного запуска оказался "весьма внушительным". Северокорейский лидер подчеркнул, что данное оружие станет "неизбежным бедствием" для сил, которые попадут под прицел.

Согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Первая ракета была запущена в 5:06 (23:06 по мск), вторая - в 5:27 (23:27 по мск) из района Кальма вблизи города Вонсан.

По оценкам военных Южной Кореи, обе ракеты пролетели около 250 км на высоте примерно 30 км.

На прошлой неделе КНДР также провела испытательные пуски. Южнокорейские военные считают, что тогда речь шла о баллистических ракетах малой дальности. Впоследствии агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи сообщило, что запущенные Северной Кореей по техническим характеристикам похожи на российские комплексы "Искандер".