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Трамп не увидел проблем в пусках северокорейских ракет малой дальности

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

В беседе с американскими журналистами он пояснил, что в данном случае "нет проблем", так как не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.

Ранее в четверг от военных США и Южной Кореи поступили данные об очередном ракетном пуске в КНДР.

За июль Северная Корея дважды проводила подобные испытания ракет малой дальности.

КНДР Дональд Трамп

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