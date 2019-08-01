Трамп не увидел проблем в пусках северокорейских ракет малой дальности
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
В беседе с американскими журналистами он пояснил, что в данном случае "нет проблем", так как не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.
Ранее в четверг от военных США и Южной Кореи поступили данные об очередном ракетном пуске в КНДР.
За июль Северная Корея дважды проводила подобные испытания ракет малой дальности.