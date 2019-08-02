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В ДНР назвали отказ Киева от амнистии ополченцев нарушением минских соглашений

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики расценила звучащие в Киеве заявления об отказе предоставить амнистию ополченцам Донбасса как идущие вразрез с Минскими договоренностями по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Одним из пунктов минских соглашений является амнистия. Украинская сторона, когда подписывала минские соглашения, взяла на себя эти обязательства и дала определенные гарантии. Поэтому данные заявления противоречат Комплексу мер и идут вразрез с моральными принципами. Если вспомнить события на Майдане, то для участников событий на Майдане закон о запрещении преследования... был написан и принят за неделю", - сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова журналистам в пятницу.

Она также отметила, что переговорщики от украинской стороны в гуманитарной подгруппе не делали таких высказываний на последней встрече в Минске.

Ранее сообщалось, что глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что речь об амнистии для ополченцев в Донбассе идти не может.

Морозова добавила, что на встрече гуманитарной подгруппы она предложила престаставителям Украины проработать закон о недопущении преследования участников событий в Донбассе, аналогичный тому, что был принят для участников Майдана.

Она также заявила, что ополченец Владимир Цемах, бывший командир ПВО в городе Снежное, задержанный украинской стороной, был внесен в списки на обмен пленными, и выразила надежду на то, что он скоро вернется на родину. По данным русской службы "Би-би-си", в Киеве ему вменяют создание террористической организации. Дочь Цемаха Мария связывает его арест с тем, что в 2014 году он был "начальником ПВО" в Снежном, вблизи которого, по данным международных следователей, произошел пуск ракеты, сбившей "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

В то же время Мария Цемах отмечала, что ее отец стал "начальником ПВО" в Снежном лишь с октября 2014 года, в то время как трагедия с "Боингом" произошла в июле. "Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту", - сказала ВВС дочь Цемаха.

Украина ДНР

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