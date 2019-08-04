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В ДНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрелов с украинской стороны

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащий самопровозглашенной ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов.

"Украинские формирования в 18.05 вновь нарушили достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, обстреляв из автоматического гранатомета окраины поселка шахты "6/7" в пригороде Горловки. В результате обстрела один военнослужащий НМ получил ранение", - сказал он.

По словам Безсонова, продолжающиеся обстрелы говорят о полном нежелании украинской стороны соблюдать перемирие и выполнять международные соглашения.

ДНР Украина

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