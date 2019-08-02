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В НАТО не стали обещать новое соглашение по контролю над вооружением с РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что уверен в возможности заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я не могу, и никто другой не может обещать нового соглашения в сфере контроля над вооружениями в ближайшем будущем... Но я абсолютно уверен в том, что этого можно будет достичь опять. Отчасти потому, что это удалось во времена холодной войны, когда между Западом и Советским Союзом были по-настоящему плохие отношения", - заявил он в эфире CNN.

Столтенберг повторил, что считает такой договор выгодным для всех сторон.

"Я уверен, что рано или поздно, Россия поймет вновь, что гонка вооружений - чрезвычайно дорога, опасна и, что в ее интересах участвовать в серьезных переговорах с США, Китаем и другими странами", - подчеркнул генсек НАТО.

Ранее в пятницу США объявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

НАТО РФ Йенс Столтенберг ДРСМД

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