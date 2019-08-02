МИД РФ объявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США

Во время протеста против расторжения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Берлине Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу прекращено по инициативе американской стороны, говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил "Интерфаксу", что никаких дополнительных процедур для прекращения действия ДРСМД не требуется, 2 августа он просто "уйдет в историю".

Рябков подчеркнул, что 2 августа действие договора просто прекращается. "Нет, мы никуда не выходим ниоткуда. Президент подписал 3 июля закон о приостановке нами выполнения договора, выполнив то, что было объявлено ранее о зеркальном характере наших мер. После того, как одна сторона выходит из договора, он прекращает свое действие автоматически, никаких дальнейших шагов с нашей стороны не требуется", - пояснил замминистра.

По его словам, даже Госдепартамент признал, что именно США выходят из ДРСМД.

"И всем очевидно, даже самому Госдепартаменту, который продолжает заниматься дезинформацией, пропагандой и мифотворчеством, публикуя обновленные справки на эту тему и занимаясь подтасовками, передергиваниями, даже в этом состоянии своем Государственный департамент США все же сумел признать, что это именно США выходят из договора", - отметил Рябков.

Разногласия по договору

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 года Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор. Впоследствии американская сторона настаивала на верифицируемом уничтожении ракеты.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что 2 августа выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

3 июля Россия зеркально ответила на шаг Вашингтона: Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД. Президент РФ также объявил, что Россия начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.