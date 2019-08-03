Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре
Трое подозреваемых задержаны
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает CNN.
Число жертв пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 18 человек получили ранения при стрельбе в магазине Walmart и поблизости от торгового центра в Эль-Пасо. Их госпитализировали.
Полиция задержала трех подозреваемых в стрельбе. Территория вокруг торгового центра все еще оцеплена.