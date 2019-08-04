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Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20

Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20
Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль-Пасо (американский штат Техас) погибли не менее 20 человек, заявил CNN вице-губернатор штата Дэн Патрик.

В то же время, генеральный прокурор Техаса сообщил в эфире телеканала СNN, что число жертв - от 15 до 20 человек, данные уточняются.

По сообщениям CNN, ранения получили 26 человек, многие из них находятся в критическом состоянии в двух больницах города.

По данным генконсульства РФ в Хьюстоне, граждан России среди пострадавших и погибших нет.

CNN сообщает, что задержанный подозреваемый Патрик Крузиус, 21 год, перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилия". Официального подтверждения этой информации у телеканала нет.

По различным сообщениям, общее число задержанных колеблется от одного до трех человек.

Стрельба произошла в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista.

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