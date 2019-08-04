Россияне не пострадали при стрельбе в Техасе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас нет граждан РФ, говорится в сообщении в твиттере Генконсульства РФ в Хьюстоне.

"По сообщению Департамента полиции г. Эль-Пасо (шт.Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане", - говорится в тексте.

По данным NBC, минимум 19 человек погибли при стрельбе, еще 40 госпитализировали.

По разным данным, от одного до трех подозреваемых в совершении преступления взяты под стражу полицией.

Стрельба ранее в субботу произошла в магазине Walmart и возле одного из расположенных поблизости от него торговых центров в городе Эль-Пасо.