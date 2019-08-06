Талибы заявили об устранении разногласий с США по Афганистану

Правительство Афганистана в переговорах не участвует

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На переговорах в Катаре представители США и движения "Талибан" (запрещено в России) разрешили все разногласия по переговорам о примирении в Афганистане, выводе американских войск из этой страны и отказу талибов от контактов с другими экстремистскими группировками. Об этом АР сообщил представитель "Талибана".

Детали он не раскрыл. Участвовавший в переговорах спецпредставитель США Залмай Халилзад написал в твиттере, что в результате нескольких дней дискуссий в Катаре был достигнут "превосходный прогресс". Задача дипломата - найти мирное урегулирование 18-летнего вооруженного конфликта в Афганистане с участием Америки, среди приоритетных целей - наладить внутриафганский переговорный процесс и добиться постоянного прекращения огня.

Правительство Афганистана в переговорах в Катаре не участвовало, так как талибы отказываются контактировать напрямую "с марионетками США", отмечает АР. Сейчас под контролем движения остается почти половина территории Афганистана, а его боевики почти ежедневно совершают теракты, несмотря на продолжающиеся переговоры.

В Афганистане сейчас находятся около 20 тысяч военнослужащих НАТО, в том числе 14 тысяч американцев. От участия в боевых действиях они отказались в 2014 году, но пока остаются в стране ради обучения и подготовки местной армии. Президент США Дональд Трамп не раз выражал желание вывести войска из Афганистана.