Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ермошина объяснила выбор даты тем, что в конце лета большая часть граждан приезжает на место своей регистрации. В их числе люди с детьми и студенты.

Ранее Ермошина внесла президенту Белоруссии Александру Лукашенко предложение о проведении в ноябре досрочных парламентских выборов - в верхнюю палату (Совет республики) - 7 ноября, в нижнюю (Палата представителей) - 17 ноября 2019 года.

В мае Лукашенко пообещал белорусам изменить конституцию.