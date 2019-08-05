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Трамп приказал приспустить флаги на госучреждениях из-за стрельбы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приказал приспустить все флаги на правительственных учреждениях в стране до 8 августа после массовой стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон.

"Сегодня я приказал приспустить флаги во всех зданиях федерального правительства в знак памяти жертв трагедий в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо). Флаги у Белого дома будут приспущены с сегодняшнего дня по четверг, 8 августа. Мелания и я молимся за всех тех, кто пострадал от этого невыразимого акта зла!" - написал Трамп в твиттере.

Как сообщалось, в минувшую субботу в городе Эль-Пасо, штат Техас, 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Менее чем через сутки в городе Дейтон, штат Огайо, мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, открыл огонь в городском районе Орегон. Сотрудник полиции застрелил нападавшего, однако за это время, по словам свидетелей, успели прогреметь 40-50 выстрелов. В итоге, жертвами стрельбы в Дейтоне стали девять человек, еще 26 человек доставлены в больницу с ранениями.

"Ненависти нет места в нашей стране, и мы собираемся позаботиться об этом", - заявил ранее Трамп журналистам.

Он проигнорировал вопросы о том, есть ли сходство между антииммигрантским манифестом стрелка Эль-Пасо с его риторикой и сказал, что стрельба является частью "проблемы психического заболевания".

Президент США отметил, что его администрация "сделала гораздо больше, чем большинство администраций" в борьбе с насилием с применением оружия, но признал, что "возможно, еще многое предстоит сделать".

Трамп сообщил, что говорил с генеральным прокурором США Уильямом Барром, директором ФБР Кристофером Рэем, губернаторами Огайо и Техаса, а также членами Конгресса.

"Мы должны остановить это. Это продолжается уже много лет, много лет в нашей стране", - добавил он.

США Эль-Пасо Дейтон

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