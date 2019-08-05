Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Мотивы преступления пока не установлены

Место стрельбы в Дейтоне Фото: Reuters

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Стрелок в американском городе Дейтон, штат Огайо, был одет в бронежилет, маску, слуховую защиту и нес с собой как минимум сто патронов, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Как рассказал начальник городской полиции Ричард Биль, 24-летний Коннор Беттс убил свою сестру и восемь других людей менее чем за 30 секунд. Полицейские уничтожили его на месте преступления.

Еще 27 человек получили различные ранения. Полиция пока не может назвать мотивы преступления.

Биль рассказал, что Беттс заказал свое оружие в Техасе через интернет и получил у местного продавца.

Это второй инцидент со стрельбой и массовыми жертвами в США менее чем за сутки. До этого погибли люди в техасском городе Эль-Пасо на границе с Мексикой. Жертвами этой стрельбы стали 20 человек.