Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии

По его словам, США и Россия предупреждены о действиях турецких войск

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Турция проведет в Сирии на восточном берегу Ефврата военную операцию против отрядов курдской оппозиции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Anadolu. США и Россия проинформированы об этих планах.

Турецкие войска на севере Сирии вошли в города Африн, Джерабулус и Эль-Баб, теперь они войдут на территории восточнее Евфрата, добавил президент. Он напомнил, что Турция ранее проводила в Сирии антитеррористические операции "Щит Евфрата" (началась в августе 2016 года в Алеппо) и "Оливковая ветвь" (началась в январе 2018 года в районе Африна).

Районы к востоку от Евфрата контролируют курдские "Отряды народной самообороны" и боевики Рабочей партии Курдистана, Анкара считает эти организации террористическими и подозревает США в их поддержке.

У Турции и США остаются разногласия о ширине зоны безопасности вдоль границы Сирии и Турции. В Анкаре считают, что эта зона должна уходить на 40 км в глубь сирийской территории и что оттуда должны быть выведены все курдские боевики, в Вашингтоне считают, что ширина зоны не должна превышать десять километров и что турецкие войска не должны там оставаться на постоянной основе.