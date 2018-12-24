Лояльная Анкаре сирийская оппозиция заявила о готовности заменить уходящие войска США

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские оппозиционные силы, поддерживаемые Турцией, ведут подготовку к развертыванию в восточной части Сирии, чтобы заменить покидающих страну военных США, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на представителя оппозиции Юсефа Хаммуда.

По его словам, оппозиционеры будут занимать позиции вблизи турецких военнослужащих. Также он упомянул, днем ранее что бойцы сирийской оппозиции разместили вооружение в районе города Манбидж на севере Сирии. Это зона, освобожденная от террористов во время операции "Щит Евфрата", которая проходила с августа 2016 по март 2017 года в сирийской провинции Алеппо.

Анатолийское агентство новостей уточняет, что речь идет о районах, которые граничат с подконтрольной Дамаском территорией, а также с территорией, занятой курдским ополчением. Оппозиционеры могут, предположительно, принять участие в боевых действиях против курдских "Отрядов народной самообороны" в районе Манбиджа, добавляет агентство.

Накануне турецкие СМИ сообщали, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье в ходе телефонного разговора обсудили, что следует предпринять, чтобы избежать негативных последствий при выводе американских войск из Сирии. Так, лидеры обеих стран условились обеспечить координацию между военными и дипломатами, чтобы избежать "вакуума власти" в тех районах, откуда уйдут военные США.

На прошлой неделе Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, Эрдоган заверил Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГ на севере Сирии.

Ситуация осложняется тем, что большинство военных баз США в Сирии находятся на севере - в районах, занимаемых курдскими ополченцами. Анкара считает курдские военизированные формирования в Сирии своими врагами и готовит операцию против них. Предполагается, что она может стартовать после вывода войск США. Курды же до настоящего времени активно сотрудничали с США при борьбе против ИГ.