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Трамп пригрозил Турции и заявил, что США не бросят курдов на произвол судьбы

Трамп пригрозил Турции и заявил, что США не бросят курдов на произвол судьбы
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии заявил что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

"Мы, может, и в процессе ухода из Сирии, но никоим образом мы не оставляем курдов, они особенные люди и отличные бойцы", - написал Трамп в твиттере.

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"В Турции есть большая курдская диаспора, и она (Анкара - ИФ) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты", - продолжил президент.

По словам Трампа, Вашингтон помогает курдам и оружием, и финансами.

Кроме того, американский президент напомнил о том, что Турция занимает важное место в американской внешней политике.

"Так много людей спокойно забывают о том, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов, фактически они создают структурные стальные рамы для наших истребителей F-35. С ними также было приятно иметь дело, когда они помогали мне спасти многие жизни в (сирийской - ИФ) провинции Идлиб и вернуть здоровым пастора Брансона, который долгие годы находился в тюрьме", - отметил президент.

Он добавил, что Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией.

СМИ накануне сообщали, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую планирует Анкара.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшались в прошлом году, в частности, в связи с отказом Турции освободить гражданина США пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота. Однако пастор был освобожден властями Турции 12 октября.

США Дональд Трамп Турция курды Сирия

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