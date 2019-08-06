Поиск

Brent начала дорожать после падения котировок ниже $60 за баррель

Трамп обвинил Китай в валютных манипуляциях из-за ослабления юаня

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Утром во вторник котировки нефти пошли вверх после обвала понедельника, который был вызван опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне.

К 8:24 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $60,4, это на $0,59 (0,99%) уровня закрытия понедельника. За предыдущую сессию Brent подешевела на $2,08 (3,36%), до $59,81 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронной сессии в Нью-Йорке к этому же времени дорожали на $0,57 (1,04%), до $55,26 за баррель. В понедельник цена контрактов снизилась на $0,97 (1,74%), до $54,69 за баррель.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп допустил введение новых пошлин на китайские товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения. После этого Народный банк Китая установил справочный курс юаня на минимальном уровне за год, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до минимума с 2008 года. Это вызвало слухи о том, что Пекин готов снижать курс юаня, чтобы компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка.

6 августа справочный курс юаня от ЦБ оказался выше, чем ожидали аналитики: 6,9683 юаня за $1 вместо консенсус-прогноза в 6,9871 юаня за $1. На торгах в Гонконге юань укрепился на 0,1%, до 7,0408 за $1, после падения на 1,5% накануне. "НБК сигнализирует о желании смягчить обесценивание юаня, - говорит глава отдела макростратегии на азиатском рынке в Westpac Banking Фрэнсис Чунь. - Оффшорный юань не раз сталкивался с сопротивлением на уровне порядка 7,1 за $1, и я полагаю, что он останется близко к этому уровню".

Вместе с тем риски эскалации торговой войны по-прежнему высоки, и большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка.

По мнению управляющего партнера VM Markets Стивена Иннза, если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на $15-20 за баррель.

Brent WTI Дональд Трамп Китай США

Новости по теме

Новости

Китай пообещал принять контрмеры, если США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

Что случилось этой ночью: вторник, 6 августа

Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

В Южной Корее заявили, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности

Южная Корея сообщила о проведении КНДР очередных пусков ракет

Южная Корея сообщила о проведении КНДР очередных пусков ракет

Эксперты заявили о не полностью использованных АПК возможностях продэмбарго

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

В Бразилии наркобарон чуть не сбежал из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');